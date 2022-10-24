​Новим прем'єром Великобританії став Ріші Сунак

Його суперниця Пенні Мордонт вийшла з перегонів.

Колишній міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак став новим прем’єром, повідомляє The Guardian.

Його суперниця – лідерка Палати громад Пенні Мордонт – вибула з перегонів. Сунак також стає новим лідером Консервативної партії.

Він має виступити перед своїми однопартійцями. Ця зустріч буде закритою для журналістів.

Нагадаємо, експрем’єр Борис Джонсон оголосив про свою відмову від участі в нових виборах лідера Консервативної партії.

Учора Сунак офіційно висунув свою кандидатуру. Станом на вечір неділі 228 із 357 депутатів-консерваторів парламенту Великої Британії публічно заявили про свою підтримку кандидатур: за Ріші Сунака висловилися 147 парламентаріїв, за Бориса Джонсона – 57, за Пенні Мордант – 24. // LB.ua