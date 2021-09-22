Пенсионер застрелил из охотничьего ружья бывшую невестку

35-летняя Анна развелась с мужем, но из квартиры съезжать не спешила

Подоплеку смертельной драмы на востоке Москвы, где 21 сентября пенсионер застрелил бывшую невестку из охотничьего ружья, выясняют следователи СК. Погибшая не торопилась съезжать из квартиры семьи бывшего мужа, а в роковой вечер, возможно, привела нового мужчину, что вывело пенсионера из себя.

Как стало известно «МК», в последнее время 35-летняя Анна жила, как на иголках. Женщина, замдиректора в детской школе искусств «Кусково», не могла договориться с экс-мужем Николаем и его семьей. Брак, в котором в 2016 году родилась дочь, распался 3 года назад. Как считает мама погибшей, музыкальный педагог в поселке Октябрьский республики Башкортостан, Анна с Николаем разошлись, так как семья мужа слишком вмешивалась в личную жизнь молодоженов. Николай, врач-гастроэнтеролог по профессии, был для пенсионеров единственным и любимым сыном. В семье выстроились странные отношения — так, пенсионеры требовали у Анны отдавать им всю зарплату, объясняя это семейными традициями.

Старшее поколение то и дело подозревало невестку в отношениях с другими мужчинами — якобы им стало известно, что некогда какой-то представитель мужского пола прислал Анне деликатную СМС. В конечном счете, все это привело к расставанию молодых людей.

Относительно воспитания дочери, которой сейчас 5 лет, и алиментов Анна с Николаем вроде бы договорились, хотя сумма выплат на ребенка Анну не устраивала, но она смирилась. Экс-свекры помогали в воспитании девочки — в середине августа ее отправили на дачу в Ступинский район к родственникам со стороны отца, где она живет по сей день.

Нерешенным оставался жилищный вопрос. У семьи мужа четыре квартиры в Москве, в одной из них — «двушке» на 2-ой Владимирской улице, оставалась жить Анна. 13 сентября она получила судебное постановление – съехать в течение трех дней. Она стала искать новое жилье, думала снимать комнату за 15 тыс. руб. Мама уговаривала взять ипотеку, обещая помочь с первоначальным взносом.

Однако случилась трагедии. Во вторник Анна была на работе, вела себя, как обычно. А вечером около 22.00 к ней домой пришел экс-свекор, 66-летний Николай Игоревич. В руках мужчина держал ружья. Позже пенсионер объяснял полицейским, что хотел припугнуть строптивую женщину. Анна на свою беду открыла дверь, вышла на лестничную площадку. По некоторым данным, в квартире находился некий мужчина, юрист по профессии, родом из Рязанской области.

— Услышала громкие крики о помощи и стуки в дверь, пошла открывать, однако в этот момент раздался выстрел, как будто ударили кувалдой по двери. Выглянула в глазок — увидела незнакомого мужчину, который выходил из квартиры, а потом снова заходил — скорее всего, это был Николай Игоревич. Он был в растерянности. И вскоре ушел не спеша, — рассказала соседка по этажу

«Скорую помощь» вызывал юрист. Анна умерла на месте, а Николая Игоревича задержали через считанные минуты. Охотничье ружье было зарегистрировано на пенсионера, так как он охотник.