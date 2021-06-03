В России подростки покалечили четвероклассника, сброшенной с 15-го этажа 5-литровой канистрой

В Барнауле четвероклассник попал в больницу в результате хулиганской выходки группы подростков.

Инцидент произошел на улице взлетная. Там компания из четырех ребят наполнила водой пятилитровую пластиковую канистру и решила сбросить ее с пятнадцатого этажа многоэтажки с целью развлечения.

По предварительным данным 11-летний мальчик, который был участником забавы, находился внизу и следил, чтобы никто не проходил в момент сбрасывания бутылки. Когда бутылку сбросили они побежал и она угодила прямо ему в голову.

В результате ребенок получил перелом позвоночника и попал в больницу.

Как сообщает портал «ЧС Инфо», сейчас пострадавший находится в травматологическом отделении Центра охраны материнства и детства в состоянии средней степени тяжести. Угрозы жизни мальчика нет. // МК