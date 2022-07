В Японії стріляли в експрем’єра Сіндзо Абе

Абе був доставлений до лікарні Медичного університету Нара.

Колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе впав під час виступу на сцені спорткомплексу після замаху.

Про це повідомляє Reuters. Премʼєр-міністр Фуміо Кісіда повідомив, що Абе – в критичному стані, пише The Guardian.

“Експрем’єр Японії Сіндзо Абе був госпіталізований із кровотечею після падіння під час публічного виступу у західному місті Нара”, – йдеться в повідомленні Reuters.

Зазначається, що у залі було чутно звук, схожий на постріл, і охорона затримала одного підозрюваного.

За словами присутнього на місці події кореспондента японського суспільного мовника, під час виступу Абе пролунали два послідовні постріли.

⚡️Shinzo Abe, the former prime minister of Japan, was shot while he was giving a speech. Abe collapsed and appeared to be bleeding. The suspect was arrested by the police. pic.twitter.com/EcquRMgOH2

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) July 8, 2022

Під час невідкладної госпіталізації колишній прем’єр-міністр був непритомним.

За даними правоохоронців, Абе не подавав ознак життя. Уточнюється, що у нього зафіксовано зупинку серця, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ. // LB.ua