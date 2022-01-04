Під час акції протесту пасічники випустили 10 тисяч бджіл на поліцейських
Четверо бджолярів були затримані після пікету перед президентським палацом у Сантьяго (Чилі). Пасічники взяли з собою 60 вуликів, у яких було 10 тисяч бджіл. Комахи вжалили сімох поліцейських, яких госпіталізували.
Про це повідомляє міжнародне агентство SBSNews.
У країні через тривалу посуху у 2021 році дуже постраждало бджільництво. Посуха в Чилі – не рідкість, але цьогорічна вважається мегазасухою. На думку вчених, частково вона є наслідком змін клімату.
Бджолярі вимагали від влади підтримки галузі: зокрема, підвищення ціни на мед або надання субсидій виробникам меду. Вони попросили про зустріч із президентом Себастьяном Пінерою.
Один із бджолярів, Хосе Ітурра, повідомив місцевим журналістам, що посуха в комуні Коліна, на північ від Сантьяго, вбиває місцеву популяцію бджіл.
“Бджоли вмирають. Якщо бджоли помруть, життя не буде. Це те, що ми хотіли наголосити на цій демонстрації”, – сказав пасічник.
Представник Міністерства сільського господарства у районі Сантьяго сказав, що вони також стурбоване впливом посухи на популяцію бджіл, та що частково вже надають допомогу аграріям-пасічникам.
Також повідомляється, що посуха та підвищення температури внаслідок зміни клімату вплинули на популяції бджіл у всьому світі.
Зокрема, дослідження 2020 року, опубліковане в журналі Science, показало, що популяція бджіл скоротилася приблизно на 50% у Північній Америці та на 17% у Європі. // БуквиTweet