Під час акції протесту пасічники випустили 10 тисяч бджіл на поліцейських

Четверо бджолярів були затримані після пікету перед президентським палацом у Сантьяго (Чилі). Пасічники взяли з собою 60 вуликів, у яких було 10 тисяч бджіл. Комахи вжалили сімох поліцейських, яких госпіталізували.

Про це повідомляє міжнародне агентство SBSNews.

У країні через тривалу посуху у 2021 році дуже постраждало бджільництво. Посуха в Чилі – не рідкість, але цьогорічна вважається мегазасухою. На думку вчених, частково вона є наслідком змін клімату.

Бджолярі вимагали від влади підтримки галузі: зокрема, підвищення ціни на мед або надання субсидій виробникам меду. Вони попросили про зустріч із президентом Себастьяном Пінерою.

Один із бджолярів, Хосе Ітурра, повідомив місцевим журналістам, що посуха в комуні Коліна, на північ від Сантьяго, вбиває місцеву популяцію бджіл.

“Бджоли вмирають. Якщо бджоли помруть, життя не буде. Це те, що ми хотіли наголосити на цій демонстрації”, – сказав пасічник.

Представник Міністерства сільського господарства у районі Сантьяго сказав, що вони також стурбоване впливом посухи на популяцію бджіл, та що частково вже надають допомогу аграріям-пасічникам.

Також повідомляється, що посуха та підвищення температури внаслідок зміни клімату вплинули на популяції бджіл у всьому світі.

Зокрема, дослідження 2020 року, опубліковане в журналі Science, показало, що популяція бджіл скоротилася приблизно на 50% у Північній Америці та на 17% у Європі. // Букви