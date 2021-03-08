США готовят ответный киберудар по России

США после хакерских ударов со стороны России готовят ответную кибератаку на российские сети, которая будет осуществлена в ближайшие три недели.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Они отметили, что киберудар со стороны США должен стать очевидным для президента России Владимира Путина и его спецслужб и военных, но не для общественности.

Собеседники издания уточнили, что кибератака не будет касаться экономических санкций и других действий президента США Джо Байдена по усилению федеральных правительственных сетей после российских хакерских атак.

По их словам, идея ответного удара возникла после кибератаки РФ и утечки в почтовых системах Microsoft, которые используют представители малого бизнеса, местные органы власти и, по некоторым сведениям, ключевые военные подрядчики. // «Апостроф»