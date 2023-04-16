Суд Ірану виніс вирок 10 військовим у справі про авіакатастрофу українського літака під Тегераном

Суд Ірану засудив 10 військовослужбовців сил протиповітряної оборони країни до тюремного ув’язнення за участь у збитті українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ поблизу Тегерана 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал новин судової системи Ірану Mizan Online.

Військовослужбовців засудили до тюремного терміну від одного до 13 років. Вироки було винесено після 20 судових слухань і “детального розслідування” протягом трьох років.

Головний обвинувачений у цій справі, названий “командиром системи оборони Тор М-1”, був засуджений до трьох років тюремного ув’язнення за ненавмисне вбивство 176 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту рейсу PS752 літака МАУ. Йому дали ще 10 років за ігнорування протоколу та “масштаб наслідків своїх дій”.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року український рейс PS752 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерана. Літак був уражений двома іранськими ракетами. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, зокрема громадяни України.

Крім того, 7 липня 2022 року стало відомо, що авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” подала позов проти Ірану за збитий пасажирський літак над Тегераном.