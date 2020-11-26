Российский университет брал ежегодно по 250 миллионов на обучение «мертвых душ»

Следователи зафиксировали крупное мошенничество в Арктическом государственном агротехнологическом университете в Якутии. Задержан ректор, передает прокуратура.

По версии следствия, с 2016 года руководство регулярно получало из бюджета более 250 миллионов рублей на обучение по различным специальностям 136 студентов-бюджетников. Но на самом деле их не было. С 2020 обучение этих «мертвых душ» студентов финансируется в рамках приоритетной национальной программы «Образование».

Согласно данным на сайте университета, пост ректора занимает Слепцов Иван Иванович. Он является кандидатом экономических наук, академиком Международной академии Аграрного образования, депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха. // МК