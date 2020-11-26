Российский университет брал ежегодно по 250 миллионов на обучение «мертвых душ»

Следователи зафиксировали крупное мошенничество в Арктическом государственном агротехнологическом университете в Якутии. Задержан ректор, передает прокуратура.

По версии следствия, с 2016 года руководство регулярно получало из бюджета более 250 миллионов рублей на обучение по различным специальностям 136 студентов-бюджетников. Но на самом деле их не было. С 2020 обучение этих «мертвых душ» студентов финансируется в рамках приоритетной национальной программы «Образование».

Якутский университет брал ежегодно по 250 млн рублей на обучение "мертвых душ"

Слепцов Иван Иванович Фото: АГАТУ

Согласно данным на сайте университета, пост ректора занимает Слепцов Иван Иванович. Он является кандидатом экономических наук, академиком Международной академии Аграрного образования, депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха. // МК

 

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