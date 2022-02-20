США признали AliExpress пиратским рынком

Соединенные Штаты признали сайт AliExpress и мессенджер WeChat пиратскими. Недавно офис Торгового представительства США внес их в список онлайн — и офлайн пиратских рынков.

Об этом пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что на платформе AliExpress Alibaba Group Holding Ltd. наблюдают увеличение количества товаров-подделок, продающихся под видом оригинала. Платформа для обмена сообщениями WeChat тоже способствует существенному подлогу и распространению товарных знаков, говорят в США

В Китае на брифинге глава МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что такой шаг США является политизированным и призвали создать справедливые и недискриминационные условия.

В Alibaba Group Holding Ltd. Признают, что имеют проблемы защиты интеллектуальной собственности и ожидают продолжения работы с правительствами.

Владельцы WeChat заявили, что категорически не согласны с решением США.