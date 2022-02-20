США признали AliExpress пиратским рынком

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Соединенные Штаты признали сайт AliExpress и мессенджер WeChat пиратскими. Недавно офис Торгового представительства США внес их в список онлайн — и офлайн пиратских рынков.

Об этом пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Соединенные Штаты признали AliExpress пиратским рынком

Отмечается, что на платформе AliExpress Alibaba Group Holding Ltd. наблюдают увеличение количества товаров-подделок, продающихся под видом оригинала. Платформа для обмена сообщениями WeChat тоже способствует существенному подлогу и распространению товарных знаков, говорят в США

В Китае на брифинге глава МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что такой шаг США является политизированным и призвали создать справедливые и недискриминационные условия.

В Alibaba Group Holding Ltd. Признают, что имеют проблемы защиты интеллектуальной собственности и ожидают продолжения работы с правительствами.

Владельцы WeChat заявили, что категорически не согласны с решением США.

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