США призупинили прийом заяв від мігрантів з України
Останні нововедення від влади США не вплинуть на українців, які перебувають у процесі подання заяв на отримання пільг
У США призупинили прийом імміграційних заяв від громадян України та держав Латинської Америки на в’їзд до країни. Про це повідомив телеканал CBS News.
Уточнюється, що цей захід вплине на мігрантів, які перебували у процесі подання заяв на отримання пільг, що дозволяють перебувати на території США.
Нагадаємо, американська влада починає масштабну інформаційну кампанію, яка закликає нелегальних мігрантів залишити країну, повідомила міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.Вона уточнила, що порушникам загрожує депортація з довічною забороною на в’їзд.
До слова, у США тисячі протестувальників, які виступають проти багатьох пунктів програми президента країни Дональда Трампа, вийшли на вулиці по всій країні.Мітингувальники вийшли на вулиці через зусилля адміністрації Трампа зі звільнення тисяч федеральних службовців і звільнення прокурорів та незалежних наглядових органів у федеральному уряді. // ГлавкомTweet