США та ЄС зупинили багатомільйонну допомогу Грузії через її розворот до Москви

Поворотним моментом стало ухвалення закону про “іноагентів” грузинським парламентом у травні цього року.

США призупиняють допомогу грузинському уряду на суму понад 95 мільйонів доларів через закон про “іноземних агентів”, який Вашингтон вважає антидемократичним. Про це заявив у середу держсекретар Ентоні Блінкен, якого цитує Reuters.

Закон, прийнятий парламентом Грузії в червні, вимагає від груп, які отримують фінансування з-за кордону, реєструватися як іноземні агенти. Внутрішня опозиція та Захід розкритикували його як інспірований Росією захід для придушення інакомислення.

Ухвалення законопроекту призвело до серйозного зриву у відносинах між Заходом і Грузією. За словами Блінкена, пауза в наданні допомоги США є результатом перегляду двосторонньої співпраці, який було оголошено в травні разом із візовими обмеженнями. На цьому тлі правляча партія Грузії звинуватила Вашингтон у проведенні політики “погроз і шантажу”.

“Антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в ЄС і НАТО”, – сказав Блінкен у заяві і додав, що Вашингтон продовжить допомогу, яка принесе користь народу Грузії.

Як зауважує Reuters, Європейський Союз також заморозив близько 30 мільйонів євро військової допомоги Грузії. // УНІАН