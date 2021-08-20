США ввели новые санкции против России из-за «Северного потока-2»

США ввели санкции против двух россиян и одного судна РФ, связанных со строительством «Северного потока-2». Госдепартамент предоставил в Конгресс отчет о новых ограничениях против участников проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США .

В пресс-релизе отмечается, что ведомство предоставило в Конгресс отчет, в котором перечислены одно российское судно и два россиянина, участвующих в строительстве «Северного потока-2».

«Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям», — отмечается в сообщении.

Кроме того, президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить американскому правительству вводить санкции против участников «Северного потока-2».