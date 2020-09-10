США ввели санкции против нардепа Деркача за вмешательство в выборы

США ввели персональные санкции против народного депутата Андрея Деркача за вмешательство в избирательный процесс.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство финансов США. Также данные о Деркаче внесены в базу Управления по контролю за иностранными активами США.

“Деркач, депутат украинского парламента, более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, скрывал или иным образом причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать будущие президентские выборы в США 2020 года”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что с конца 2019 года до середины 2020 года Деркач вел скрытую кампанию воздействия, направленную на культивирование ложных и необоснованных рассказов о должностных лицах США на предстоящих президентских выборах 2020 года, стимулируя расследование коррупции как в Украине, так и в Соединенных Штатах, которые должны завершиться до дня выборов. Необоснованные рассказы Деркача распространялись в западных СМИ из-за освещения пресс-конференции и других новостных событий, включая интервью и заявления.

“В период с мая по июль 2020 года Деркач выпустил отредактированые аудиозаписи и другую неподтвержденную информацию с намерением дискредитировать официальных лиц США и выдвинул необоснованные обвинения против американских и международных политических деятелей”, — отмечается в сообщении.

Также США ввели персональные санкции против трех граждан России.