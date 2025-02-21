Стівен Кінг назвав Трампа та Маска зрадниками

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Стівен Кінг підтримав Україну і виступив проти російської агресії відразу ж, 24 лютого 2022 року

Відомий американський письменник Стівен Кінг різко висловився щодо президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і мільярдера Ілона Маска.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кінга.

Він написав, що Трамп зрадник та обожнює Путіна разом з Ілоном. А Маска це стосується вдвічі більше.

Під дописом Кінга користувачі активно обговорюють позицію письменника. Хтось з ним погоджується, а хтось засуджує. Ймовірно, Кінг таким чином відповів на останні заяви Трампа і Маска щодо Зеленського та України.

Варто зазначити, що Стівен Кінг підтримав Україну і виступив проти російської агресії відразу ж, 24 лютого 2022 року. Кінг заявив, що він не видаватиме книги в РФ. Він регулярно нагадує світові про Україну і прямо говорить, що всім варто розуміти, хто стоїть за повномасштабною війною – Росія і Путін.

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