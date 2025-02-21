Стівен Кінг назвав Трампа та Маска зрадниками
Стівен Кінг підтримав Україну і виступив проти російської агресії відразу ж, 24 лютого 2022 року
Відомий американський письменник Стівен Кінг різко висловився щодо президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і мільярдера Ілона Маска.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кінга.
Just wanted to say that Trump is a traitorous, Putin-loving dipshit!
Goes double for Elon!
— Stephen King (@StephenKing) February 20, 2025
Він написав, що Трамп зрадник та обожнює Путіна разом з Ілоном. А Маска це стосується вдвічі більше.
Під дописом Кінга користувачі активно обговорюють позицію письменника. Хтось з ним погоджується, а хтось засуджує. Ймовірно, Кінг таким чином відповів на останні заяви Трампа і Маска щодо Зеленського та України.
Варто зазначити, що Стівен Кінг підтримав Україну і виступив проти російської агресії відразу ж, 24 лютого 2022 року. Кінг заявив, що він не видаватиме книги в РФ. Він регулярно нагадує світові про Україну і прямо говорить, що всім варто розуміти, хто стоїть за повномасштабною війною – Росія і Путін.Tweet