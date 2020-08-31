Страны Балтии объявили Лукашенко персоной нон грата

Санкции объявили в отношении еще 29 белорусов, среди них — сын Лукашенко.

Литва, Латвия и Эстония объявили персонами нон грата 30 белорусов. Среди них — президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын Виктор.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Латвии.

«Согласно решению Кабинета Министров Латвии и при координации с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о включении 30 белорусских чиновников в латвийский список персон нон грата. Лицам из этого списка запрещено въезжать в Латвию, и этот запрет действует в течение неопределенного времени», — говорится в сообщении.

Санкции распространяются на лиц из канцелярии и администрации Президента Беларуси, Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, канцелярии Генерального прокурора, Комитета государственной безопасности, следственного комитета, Совета Безопасности, Государственного ревизионного комитета и исполнительного комитета Минска.

В список включили сына Лукашенко Виктора.

«Эти люди своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификации выборов Президента Беларуси 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов», — добавили в МИД Латвии.

Напомним, Лукашенко попросил председателя Верховного суда Валентина Сукало подключиться к работе по обновлению Конституции.

Ранее президент Беларуси назвал фото пострадавших протестующих «постановочными кадрами» и попросил граждан простить «ошибки правоохранителей».

С 9 августа, когда государственные экзит-полы обнародовали предварительные результаты выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко, в Беларуси продолжаются акции протеста.

По данным ООН, во время акций протеста четыре человека погибли. Судьба еще восьми остается неизвестной.

17 августа депутаты Европарламента заявили, что считают Александра Лукашенко персоной нон грата. // LB.ua