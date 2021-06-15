Глава Ryanair рассказал о давлении на пилота самолета, севшего в Минске: «Была очень враждебная атмосфера»

Глава Ryanair Майкл О’Лири рассказал о давлении на пилота самолета авиакомпании для того, чтобы он приземлился в аэропорту Минска. На его борту находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, его после посадки самолета задержали и сейчас он содержится в СИЗО КГБ.

По его словам, летному экипажу белорусские авиадиспетчеры сообщили о «реальной угрозе» и предупредили, что если он войдет в воздушное пространство Литвы, то «на борту взорвется бомба», пишет Настоящее время.

При этом капитан воздушного суда неоднократно просил соединить его с операционным центром Ryanair в Варшаве, но ему отказали. «Ему сказали: «Ryanair не отвечают на телефонные звонки», что является «полной неправдой», – сказал он, выступая в комитете по транспорту Палаты общин Великобритании.

О’Лири добавил, что лайнер мог приземлиться в Польше или других странах Прибалтики, пилота не обязывали сажать самолет в Минске, но на капитана оказывалось «серьезное давление», чтобы он приземлился в Минске. «Его не обязывали делать это [сажать самолет в Минске], однако у него не было другой альтернативы», – сказала глава авиакомпании.

Как сообщил он, пассажиров и экипаж доставили в здание минского аэропорта, а капитан остался на борту самолета, но каждый раз, когда он выходил из кабины, его сопровождал вооруженный охранник. По его словам, «это была очень враждебная атмосфера».

Руководство Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, Следственного комитета, Министерства обороны, Государственного пограничного комитета и другие власти Беларуси накануне дали пресс-конференцию в Минске.

омандующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси Игорь Голуб заявил, что «это был не перехват», а «МИГ-29 не подходил к «Боингу-737″, никакого принудительного разворота и принудительной посадки не было, истребитель не принуждал самолет Ryanair сесть в Беларуси».

«До сих пор мы так и не услышали комментариев командира воздушного судна, – заметил Голуб. – Ему были выданы рекомендации, а не приказ. Было сказано: мы вам только рекомендуем, а командир сам принял решение развернуться и пойти в аэропорт Минск-2».

В ноябре 2020 года Протасевича внесли ​в список лиц, причастных к террористической деятельности. По некоторым данным, белорусские власти заставили самолет Ryanair сесть в Минске, угрожая ему истребителем, а операция была санкционирована лично Лукашенко.

Власти Беларуси после ареста Протасевича объявили, что заставили сесть лайнер и подняли в воздух истребитель для его сопровождения якобы из-за того, что получили сообщение, что на борту была заложена бомба. Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский заявил, что письмо с угрозами о взрыве на борту самолета Ryanair пришло на электронную почту Национального аэропорта Минска. Письмо якобы было от палестинского радикального движения ХАМАС.