Капітана ФСБ, який трансгендеризувався у «жінку», заарештували за спробу виїхати з РФ (фото)

ФСБ заборонила їй (на той момент колишньому капітану ФСБ Чумакову) як носію держтаємниці виїжджати з країни до 2026 року.

У Москві затримали трансгендерну жінку Катерину Майерс – колишнього капітана ФСБ Олександра Чумакова – за спробу покинути Росію в грудні 2022 року.

Як повідомляє “Обережно, Media“, сьогодні о 07: 35 ранку до Майерс прийшла поліція з обшуком, а потім відвезли в слідче управління ФСБ. На зв’язок вона не виходить.

За твердженням подруги жінки, що з квартири Майерс при обшуку вилучили щоденник, протоколи засідань (судових і зі служби), ЛГБТ-літературу, і флакон з гормонами (ескрадиол). Також за словами подруги, відносно Майерс порушили кримінальну справу, але за якою статтею – невідомо.