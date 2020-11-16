Тело убитого в Минске Романа Бондаренко не выдают родителям

Родственники трагически погибшего в Минске 31-летнего Романа Бондаренко не могут получить его тело. Как оказалось, мать дважды приезжала в Генеральную прокуратуру в понедельник. Однако в 9 утра дежурный сказал приезжать через два часа. А затем сказали ждать ответа и обращаться позже.

Как передает TUT.BY со ссылкой на двоюродную сестру Бондаренко, Ольгу Кучеренко, в Следственном комитете Белоруссии сообщили, что дело уже в Генпрокуратуре. Однако на обращение в ведомство родственники молодого человека ответ не получили. При этом им говорили, что именно следователь должен дать разрешение на выдачу тела.

Также Кучеренеко пожаловалась на отсутствие какой-либо информации по поводу тела двоюродного брата. Неизвестно, сделали ли экспертизу. Планировать похороны пока невозможно, при том, что пошел четвертый день со дня смерти Бондаренко.

При этом близкие погибшего сообщили, что один из ритуальных залов предложил им свои услуги. Однако затем им неожиданно отказали без объяснения причин.

Роман Бондаренко умер 12 ноября после избиения силовиками в Минске. Инцидент произошел во дворе дома. За день до этого 31-летний Бондаренко вышел на «Площадь перемен», чтобы спросить у людей в гражданской форме и масках, зачем они снимают бело-красно-белые ленты. Тут, как рассказывали очевидцы, на него набросились неизвестные, стали бить, а затем отнесли в микроавтобус. В итоге избитого доставили из Центрального РУВД Минска в больницу. Спасти его не удалось. // МК