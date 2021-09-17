Получение гражданства Польши для жителей Украины: какова процедура

Польша – привлекательная страна для тех, кто мечтает о стабильности и перспективах. Многие жители Украины уже нашли там стабильную работу и перевезли семьи и пытаются получить гражданство. Статус гражданина ЕС – это новые возможности и светлое будущее для детей.

Иностранец может получить польское гражданство несколькими способами. Можно пойти путем приобретения статуса, через процедуру признания поляком или подать запрос на получения паспорта на имя президента.

Чтобы вас признали гражданином, нужно более 3 лет (или 1 года, если вы получили ПМЖ по Карте Поляка или имеете происхождение) прожить в Польше с Картой Резидента, которую вы получаете, прожив 5 лет по ВНЖ. Все это предоставляет возможность в дальнейшем получить гражданство Польши, отмечают специалисты компании Emigras. Они рассказывают какова процедура получения гражданства в Польше.

Оформление через воеводу

Признание иностранца гражданином Польши может происходить через воеводу. Предварительно претендент подает прошение в управлении, прилагает к нему данные о месте фактического проживания.

Для получения положительного ответа иностранец должен располагать основаниями для проживания в Польше. Оформить статус можно в следующих случаях:

если претендент проживал в Польше минимум три года и располагает ВНЖ, имеет стабильную работу, заключил договор аренды или приобрел недвижимость;

когда иностранец живет на территории государства в течение двух лет на основании вида на жительство и заключил брак с подданной европейской страны;

если человек живет в Польше минимум год, располагает картой побыту.

Несовершеннолетние граждане других стран имеют право подавать запрос на получение статуса, если они располагают ВНЖ и один из родителей – гражданин Польши. В ходе оформления нужно получить разрешение от второго родителя, если у него нет польского подданства.

Оформление гражданства допускается через статус беженца. При легальном проживании в стране на протяжении 10 лет на основании ВНЖ при условии наличия постоянной работы со стабильным доходом можно подавать запрос на получение паспорта.

Обязательное условие для всех категорий лиц – знание государственного языка. К обязательному пакету документов прилагают сертификат о сдаче государственного экзамена.

Перечень документов

Предварительно претендент должен собрать обязательный пакет бумаг. Полный список передают воеводе. К базовому комплекту документов относят:

грамотно заполненное заявление;

копия заграничного паспорта;

скан свидетельства о рождении;

данные о знании польского языка;

разрешение на легальное пребывание в стране;

справку об оплате сбора;

документы, подтверждающие наличие жилья купленного или арендованного;

информация о доходах.

Все документы нужно перевести на польский язык и заверить консулом.

Заявление о предоставлении гражданства рассматривается сразу после его предоставления. При возникновении вопросов процесс вынесения решения может затянуться. При получении отказа претендент имеет право обжаловать решение в течение двух недель.

Аннулировать польское гражданство нельзя. Единственный способ – отказ самого резидента от статуса. Для получения положительного ответа важно внимательно подойти к сбору документов. При подаче неполного пакета бумаг сотрудники исполнительного органа могут запросить их или отказать в получении паспорта.