У Білорусі українця засудили до 3 років за участь у протестних акціях

У Білорусі суд засудив до 3 років колонії суворого режиму громадянина України Михайла Ференця

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією правозахисного центру «Весна», Ференця засудили за двома статтями: участь у діях, що грубо порушують громадський порядок та організація осквернення будівель та пошкодження майна.

Українця звинуватили в участі у трьох акціях, а також в організації розміщення протестних написів та малюнків на будівлях шляхом адміністрування Telegram-каналу «Хоробрі люди».

Уродженця Донецька затримали 16 вересня минулого року. Понад шість місяців він чекав депортації, однак йому висунули звинувачення.

Ференец провину не визнав і відмовився свідчити, а в заключному слові розповів про психологічне та фізичне насильство з боку силовиків.

У МЗС України заявили, що доказів провини українця наведено не було.

«Вважаємо справу Михайла Ференця політично мотивованою, а вирок несправедливим та протиправним. Бездоказове звинувачення та неправове засудження громадянина України є черговими проявами антиукраїнських дій Мінська. Справа Ференця – це черговий приклад білоруського «правосуддя», внаслідок якого за ґратами опинились десятки і сотні місцевих журналістів і правозахисників, громадських активістів, програмістів, студентів та пересічних громадян Білорусі», – йдеться у повідомленні. // Вартові еспресо