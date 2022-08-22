Сучасний «Робін Гуд» ділився награбованим з бідняками

Сам злодій і його подільники грабували багаті будинки, забирали готівку і коштовності, віддаючи частину вкраденого бідним.

Поліція в Індії арештувала злочинця на прізвисько Делійський Робін Гуд, який займався розбійними нападами разом зі своїми 25 поплічниками, і ділився частиною награбованого з бідняками.

Як повідомляє Бі-бі-сі, Вашим Акрам і його поплічники обчищали багаті будинки, забирали готівку і коштовності, віддаючи частинунаграбованого бідним, заявили в столичній поліції. Однак в реальності Акрам і його поплічники були мало схожі на благородного діснеївського Робін Гуда: левову частку награбованого вони все ж залишали собі.

За даними правоохоронців, Акрам скоїв 160 злочинів, включаючи спробу вбивства і зґвалтування.

Поліції знадобилося чотири місяці, щоб зловити 27-річного злочинця. Його затримали, коли стало відомо про те, що він знаходиться біля однієї із залізничних станцій в Делі для зустрічі з одним зі своїх поплічників.

Акрам неодноразово змінював притулок, ховаючись від правоохоронців по різних індійських штатах, йдеться в заяві поліції. Оскільки угруповання Акрама допомагало бідним, він отримував підтримку від місцевих жителів, які повідомляли йому про пересування поліції і допомагали уникнути переслідування. // УНІАН