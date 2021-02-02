Суд отправил Навального в колонию

Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить политику Алексею Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на реальное.

Навальный должен будет отбыть в колонии общего режима три с половиной года лишения свободы за вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев).

До вступления приговора в законную силу Навальный будет находиться под стражей. Защита политика уже заявила о своем намерении его обжаловать.

В ходе выездного заседания, прошедшего в Мосгорсуде, представитель ФСИН сообщил, что Навальный более 50 раз нарушил правила испытательного срока, в том числе не приходил на регистрацию в ведомство, как того требовали условия условного наказания. Прокуратура поддержала позицию ФСИН. Адвокаты политика требовали отклонить ходатайство службы.

Во время процесса в Мосгорсуде полиция, по данным «ОВД-Инфо», задержала более 300 человек, пришедших к зданию суда, чтобы поддержать Навального. // Meduza