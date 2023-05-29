Сутички на півночі Косова: постраждали близько 25 миротворців НАТО і понад 50 сербів

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У результаті сутичок у місті Звечани на півночі частково визнаного Косова постраждали миротворці Північноатлантичного Альянсу у складі місії KFOR та серби, що протестували під адмінбудівлею через невизнання місцевих виборів.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Сутички у Косові тривають із 26 травня

Сутички у Косові тривають із 26 травня. Фото: EPA

Італійські ЗМІ, які посилаються на заяву KFOR, спершу повідомили про 41 постраждалого миротворця НАТО, зокрема й 11 італійців, чий контингент є одним із найчисельніших у Косові. Пізніше в заяві KFOR були наведені дані про близько 25 постраждалих миротвроців.

За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, троє з постраждалих італійців перебувають у важкому стані, але їхньому життю нічого не загрожує. “Хочу висловити свою солідарність із солдатами місії KFOR, які постраждали в Косово під час сутичок між сербськими демонстрантами та косовською поліцією”, – підкреслив він.

З боку сербів, за даними сербського державного мовника РТС, постраждали понад 50 людей. З них один перебуває в критичному стані, ще двоє – у важкому. Серед постраждалих є й колишній голова Звечан Драгіша Мілович, у якого поранення грудної клітини.

Ситуація у Звечанах загострилась у понеділок після того, як члени просербської місцевої партії “Сербський список” відмовились виконувати розпорядження миротворців відійти від будівлі муніципалітету, і прорвали кордон поліцейських і миротворців. У відповідь ті застосували світло-шумові гранати і, як пишуть сербські ЗМІ, вогнепальну зброю.

Нагадаємо, минулого тижня в кількох муніципалітетах на півночі Косова виникли сутички: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону сербських протестувальників. Причиною стала відмова місцевих сербів брати участь у регіональних виборах у квітні та визнавати їхні результати.

У неділю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав уряд Косова знизити напруженість у відносинах з Сербією. А президент Сербії Александар Вучич привів армію країни в повну бойову готовність і наказав її частинам наблизитися до кордону з Косовом в п’ятницю

Серби, які становлять більшість на півночі Косова, досі вважають Белград своєю столицею. А етнічні албанці становлять понад 90% населення Косова в цілому, але косовські серби на півночі вже давно вимагають виконання угоди 2013 року про створення асоціації автономних муніципалітетів на їхній території.

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