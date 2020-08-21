В российской полиции заявили, что в организме Навального обнаружено смертельно опасное вещество

«Все вокруг должны находиться в костюмах защиты»

Директор ФБК Иван Жданов вышел к прессе около омской больницы и рассказал, что транспортная полиция обладает информацией о том, что в организме Алексея Навального обнаружено некое вещество, которое представляет смертельную опасность.

«Вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Представитель транспортной полиции сообщила, что все вокруг должны находиться в костюмах защиты. Главный врач говорит: ну, нашли и нашли», — сообщил Жданов. Название вещества полицейские не озвучивают, потому что это «тайна следствия».

Утром 21 августа главврач омской больницы скорой помощи № 1 сообщил, что Алексей Навальный нетранспортабелен — его состояние нестабильно, и решения родственников для его перевозки недостаточно. При этом в Омск в ближайшее время должен прибыть самолет из Германии с медицинским оборудованием, который может забрать Навального. Лайнер вылетел из Нюрнберга в 3:11 (4:11 по московскому времени). Теоретически Навального могут доставить в Берлин уже сегодня к полудню.

Пресс-секретарь Навального, Кира Ярмыш заявила, что сторонники Алексея Навального обратятся в ЕСПЧ, чтобы власти РФ не препятствовали транспортировке оппозиционера. «Обращаемся в ЕСПЧ с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер согласно пункту 39 Регламента. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью», — сказала она.

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он находится в коме. Сторонники оппозиционера заявляют, что Навального отравили. По данным на утро 21 августа состояние политика по-прежнему оценивается как тяжелое.

Навальный последние дни находился в Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где снимал расследование про депутатов горсовета от «Единой России». Также Навальный встретился с волонтерами кампании коалиции «Новосибирск 2020». Глава местного штаба политика Сергей Бойко сказал, что в Новосибирске Навальный замечал за собой слежку. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорит, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай, — это было единственное, что он пил с утра в аэропорту. // ZNAK