Сирійська опозиція ухвалила важливе рішення щодо жінок – ЗМІ

Al-Watan: сирійська опозиція заборонила змушувати жінок надягати хіджаб

Командування збройної опозиції у Сирії виступило із забороною примусового носіння хіджабу для жінок, повідомила місцева газета Al-Watan. Представники повстанців наголосили, що у громадянок країни має бути свобода вибору носіння одягу.

«Головне командування: категорично забороняється змушувати жінок одягатися у певний одяг або втручатися в їхнє право вибору одягу або пред’являти їм претензії, пов’язані з їх зовнішнім виглядом», – йдеться в матеріалі. // Главком