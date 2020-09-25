В полицейском участке Лондона задержанный застрелил полицейского, которому оставалось несколько недель до выхода на пенсию

В центре содержания задержанных в лондонском районе Кройдон мужчина застрелил сержанта полиции, которому оставалось несколько недель до выхода на пенсию.

Как передает Би-Би-Си, пуля попала полицейскому в грудь. После этого подозреваемый выстрелил в себя. Полицейский скончался в больнице, куда его доставили, перед этим оказав первую помощь на месте. Возбуждено дело об убийстве.
экспертно-криминалистическую команда
Во дворе изолятора в пятницу видели экспертно-криминалистическую команду. Фото: REUTERS

Подозреваемый выжил, он задержан теперь уже по подозрению в убийстве и находится в больнице в критическом состоянии. Полиция огнестрельное оружие не применяла.

По информации корреспондента Би-би-си по внутренним делам Дэнни Шоу, задержанный, предположительно родом из Шри-Ланки, раньше попадал в поле зрения антитеррористического отдела Скотленд-ярда. Официально эта информация не подтверждена.

Как говорится в сообщении полиции, мужчину задержали и привезли в центр в ночь на пятницу, а стрельба произошла во время допроса, около 2:15 ночи по лондонскому времени.

Почему он был задержан и в чем подозревался, официально не сообщается. По неофициальной информации, его заподозрили в незаконном хранении боеприпасов.

Глава лондонской полиции Крессида Дик заявила, что полицейские города «глубоко шокированы и опечалены» потерей коллеги.

Флаги у здания Федерации полицейских — так называется профсоюз лондонской полиции — были приспущены в знак траура.

Крессида Дик заявила, что полиция оказывает поддержку близким убитого. «Идет расследование убийства, полицейские работают в нескольких местах, собирая улики и устанавливая обстоятельства произошедшего», — добавила она.

«По предварительным данным, задержанный выстрелил в себя, но пока это не установлено точно», — сказала комиссар лондонской полиции.

здание и плачущий мужчина.

 ФОТО,EPA. К зданию, где застрелили полицейского, многие несут цветы

В полиции также проводят внутреннее расследование. Наш корреспондент Дэнни Шоу говорит, что оно, скорее всего, будет идти по нескольким направлениям.

«Скорее всего оно сосредоточится на обстоятельствах ареста этого человека — кто участвовал в операции, проводился ли личный досмотр и как он проводился, надевали ли на него наручники», — говорит Шоу. Соболезнования выразил и премьер-министр Борис Джонсон. «Мои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам полицейского, убитого в Кройдоне вчера ночью», — написал он в «Твиттере».

Многие британские полицейские в знак скорби заменили свои фотографии профиля в социальных сетях на черные прямоугольники с голубой полосой.

Доминик Кассиани, корреспондент Би-би-си по внутренним делам, отмечает, что ужасающий случай в Кройдоне выглядит совершенно беспрецедентным — полицейского застрелил человек, находившийся внутри полицейского участка. Шок, который все ощущают сегодня, подчеркивает, насколько редки случаи убийства британского полицейского на службе; особенно по сравнению с другими странами.

Полицейский, убитый в Кройдоне, — это 17-й сотрудник лондонской полиции, убитый из огнестрельного оружия со времени окончания Второй мировой войны.

Всего в Соединенном Кородевстве Британии с начала XX века были застрелены преступниками 73 полицейских, за вычетом смертей в Северной Ирландии. Большая часть этих убийств — 50 — случилась после 1945 года.

То, что британские констебли, как правило, не вооружены, часто озадачивает полицейских из других стран. Но факт в том, что огнестрельного оружия в нелегальном обороте очень мало, и его ношение так и не вошло в культуру британских полицейских.

Однако все чаще встречаются электрошокеры. Недавний опрос, проведенный среди полицейских в Британии, показал, что три четверти из них предпочитают брать в патруль нелетальное оружие, если у них есть такая возможность.

Владелец магазина, расположенного напротив центра содержания задержанных, рассказал Би-би-си, что ночью видел, как от здания отъехали три кареты скорой помощи.

«Утром я с горестью узнал, что это был сотрудник полиции. Они все замечательные люди и всегда приветствуют, когда заходят в мой магазин», — говорит 43-летний Йогараджа Эммануэль.

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