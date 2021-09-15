Талибы казнили служившего с британским спецназом афганского снайпера на глазах его семьи

28-летний снайпер некоторое время скрывался в Кабуле, но в минувший понедельник его нашли талибы и убили.

Газета Times со ссылкой на заявление отставного полковника армии Великобритании Эша Александра-Купера сообщила, что боевики движения «Талибан» застрелили служившего с британским спецназом афганского снайпера.

По данным издания, 28-летний снайпер некоторое время скрывался в Кабуле, но в минувший понедельник его нашли талибы и убили. Ранее он подавал заявление на эвакуацию из Афганистана, но ни на один самолет он не попал.

«Он до последнего скрывался, но его нашли. В него выстрелили несколько раз прямо на глазах у семьи», — заявил бывший военный.

По словам Александра-Купера, это убийство является предсказуемым, подобное может произойти со всеми, кого оставили в Афганистане. Все заявления новых властей об амнистии для тех, кто сотрудничал с иностранными военными — вымысел. // МК