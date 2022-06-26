«Тела разбросаны по столам». В ночном клубе нашли 20 мертвых студентов

Тела молодых людей без видимых травм обнаружили в южноафриканском городе Ист-Лондон.

Об єтом сообщает BFMTV.

По данным местной полиции, погибшим от 18 до 20 лет. Вероятнее всего, это студенты, которые праздновали сдачу экзаменов и окончание учебного года. На данный момент известно, что еще двое молодых людей находятся в больнице в критическом состоянии.

«Трудно думать, что это была давка, потому что ни у одного из пострадавших нет видимых открытых ран», — отметил представитель провинциальной службы здравоохранения Унати Бинкос.

Полиция пока официально не заявляла о возможных причинах гибели студентов, однако пользователи соцсетей пишут, что это могло быть отравление газом. // Вот Так