Telegram создал официальный канал в Беларуси. И провел опрос о голосовании на президентских выборах

Telegram 15 августа создал официальный (с синей галочкой) канал в Беларуси. В тот же день в нем был опубликован анонимный опрос «За кого вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?».

На момент написания этой новости в опросе приняли участие 1,3 миллиона пользователей Телеграма.

52% заявили, что отдали голос за Светлану Тихановскую, 2% — за Александра Лукашенко, 1% — за Сергея Черечня. Еще 3% заявили, что голосовали против всех. 7% ответили, что живут в Беларуси, но не ходили на выборы. 35% заявили, что они не из Беларуси.

Отдавать свой голос кандидатам в опросе могут только пользователи с белорусскими сим-картами, отметил The Bell. Позднее Telegram подтвердил, что за часть вариантов могут проголосовать только пользователи из Беларуси. // Meduza