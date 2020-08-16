Тихановская собирается объявить себя новым президентом Беларуси – СМИ

По словам прес-секретаря Тихановской, сейчас готовится соответствующее заявление.

Светлана Тихановская готовит официальное заявление и объявит себя победительницей президентских выборов в Беларуси.

О подготовке заявления Тихановской сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина в комментарии Rzeczpospolita.

«Сейчас готовится соответствующее заявление. Мы ожидаем, что Запад примет выбор народа Беларуси и признает победу Тихановской», — сказала Красулина.

УНИАН