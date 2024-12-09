Трамп хоче скасувати автоматичне громадянство для всіх, хто народився в країні

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче скасувати автоматичне громадянство для дітей, які народжуються на території Штатів, якщо їхні батьки не є громадянами країни. Ініціатива буде серед його першочергових виконавчих указів після інавгурації, запланованої на 20 січня.

Про це пише BBC.

Громадянство за народженням, гарантоване 14-ю поправкою до Конституції США, передбачає, що всі особи, народжені в США, автоматично стають громадянами. Трамп заявив, що цей принцип потребує змін.

Водночас він наголосив, що працюватиме над депортацією нелегальних іммігрантів, зокрема тих, чиї родини включають громадян США.

“Я не хочу розбивати сім’ї, – сказав він. – Тому єдиний спосіб не розбити сім’ю – це тримати їх разом і повертати усіх назад”.

Окрім цього, Трамп зазначив, що готовий співпрацювати з Конгресом для створення плану підтримки іммігрантів, які прибули в США в дитинстві та отримали тимчасовий захист за програмою епохи Обами “Відкладені дії щодо прибуття дітей” (DACA). За його словами, деякі з цих людей “знайшли хорошу роботу і почали бізнес”.

Також Трамп заявив, що розглядатиме питання про помилування для засуджених за участь у заворушеннях в Капітолії в січні 2021 року. Він зазначив, що це буде одним із перших питань, якими займеться після вступу на посаду. Стосовно чинного президента Джо Байдена, який залишає посаду, Трамп припустив, що не вимагатиме розслідувань проти нього чи його родини. // Букви