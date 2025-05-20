Трамп хоче видворити з США понад 200 тис. українців – WP

Адміністрація Трампа розробила плани витратити до $250 млн, призначених для іноземної допомоги, натомість для фінансування вивезення та повернення людей з активних зон конфлікту, включаючи 700 000 українських та гаїтянських мігрантів, які втекли до Сполучених Штатів на тлі надзвичайного, триваючого насильства на батьківщині.

Про це повідомляє «Главком» з посилання на The Washington Post.

Як зазначає видання, згідно з проектами внутрішніх документів пропозиція, про яку раніше не повідомлялося, розроблялася до відповідної заяви Міністерства внутрішньої безпеки від 5 травня. В ній було заявлено, що іммігранти, які добровільно здійснять «самостійну депортацію» до своїх країн, матимуть право на отримання стипендії у розмірі $1 тис. від уряду США.

Хоча попередні адміністрації підтримували використання коштів платників податків для добровільної репатріації мігрантів, пропозиція, розроблена за президента Дональда Трампа, є незвичайною, оскільки вона включає людей, які втекли з одних з найнебезпечніших куточків світу, і, схоже, має на меті обійти Міжнародну організацію з міграції (МОМ), орган, пов’язаний з ООН, який зазвичай допомагає повертати мігрантів додому. Це також збігається з поляризуючим прагненням адміністрації різко скоротити іноземну допомогу, зокрема шляхом ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та припинення 80% його програм, включаючи ті, що обслуговували Україну, Гаїті та інші проблемні країни.

Окрім українців та гаїтян, у проектах документів також згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці, зазначаючи, що вони також можуть стати мішенню в рамках програми добровільної депортації. У проектах документів йдеться, що міграційне управління, пов’язане з ООН, не підтримує повернення людей до жодного з цих місць. МОМ не відповіла на запит про коментар.

Проекти документів були позначені як такі, що передують прийняттю рішень, а речник Міністерства внутрішньої безпеки назвав їх «застарілими». Незважаючи на це, Міністерство внутрішньої безпеки та Державний департамент минулого тижня підписали угоду, яка детально описує той самий процес і включає суму в $250 млн на фінансування іноземної допомоги, але не називає жодної конкретної національності, яка буде спрямована на добровільне повернення.

За часів адміністрації Байдена як українцям, так і гаїтянам було надано те, що уряд США називає тимчасовим захищеним статусом, який дозволяє мігрантам залишатися в США, якщо вони не можуть безпечно повернутися до своєї рідної країни. У документах, з якими ознайомилася The Post, йдеться, що понад 200 тис. українців та 500 тис. гаїтян можуть бути частиною процесу добровільного депортації.

Адміністрація Байдена вперше надала українцям тимчасовий статус захисту у 2022 році, після того, як Росія розпочала війну. Гаїтяни мали тимчасовий статус захисту з 2010 року, коли країну сколихнув руйнівний землетрус, який забрав життя тисяч людей, і цей статус неодноразово продовжувався через постійні проблеми з безпекою та нестабільність у країні.

Як зазначає видання, Тріша Маклафлін, речниця Міністерства внутрішньої безпеки, підтвердила справжність документів, які були підготовлені між кінцем квітня та початком травня, але охарактеризувала їх як «застарілі». Міністр внутрішньої безпеки Крісті Л. Ноем, за словами Маклафлін, ще не прийняла «остаточного» рішення щодо тимчасового статусу захисту для Гаїті чи України.

«Міністерство охорони здоров’я та Державний департамент працюють разом над подальшим впровадженням порядку денного Президента, використовуючи кошти іноземної допомоги, щоб допомогти тим, хто незаконно перебуває в нашій країні, добровільно депортуватися», – заявив Маклафлін, очевидно, маючи на увазі мігрантів, яким було скасовано тимчасовий статус захисту.

У своїй заяві Державний департамент визнав, що разом з Міністерством внутрішньої безпеки США він прагне надавати «підтримку в подорожах та фінансові стимули», спрямовані на заохочення мігрантів до добровільного виїзду зі Сполучених Штатів та виконання відповідних судових рішень. Посадовці відмовилися відповідати на запитання щодо українців та гаїтян.