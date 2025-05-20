Трамп хоче видворити з США понад 200 тис. українців – WP
Адміністрація Трампа розробила плани витратити до $250 млн, призначених для іноземної допомоги, натомість для фінансування вивезення та повернення людей з активних зон конфлікту, включаючи 700 000 українських та гаїтянських мігрантів, які втекли до Сполучених Штатів на тлі надзвичайного, триваючого насильства на батьківщині.
Про це повідомляє «Главком» з посилання на The Washington Post.
Хоча попередні адміністрації підтримували використання коштів платників податків для добровільної репатріації мігрантів, пропозиція, розроблена за президента Дональда Трампа, є незвичайною, оскільки вона включає людей, які втекли з одних з найнебезпечніших куточків світу, і, схоже, має на меті обійти Міжнародну організацію з міграції (МОМ), орган, пов’язаний з ООН, який зазвичай допомагає повертати мігрантів додому. Це також збігається з поляризуючим прагненням адміністрації різко скоротити іноземну допомогу, зокрема шляхом ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та припинення 80% його програм, включаючи ті, що обслуговували Україну, Гаїті та інші проблемні країни.
Проекти документів були позначені як такі, що передують прийняттю рішень, а речник Міністерства внутрішньої безпеки назвав їх «застарілими». Незважаючи на це, Міністерство внутрішньої безпеки та Державний департамент минулого тижня підписали угоду, яка детально описує той самий процес і включає суму в $250 млн на фінансування іноземної допомоги, але не називає жодної конкретної національності, яка буде спрямована на добровільне повернення.
За часів адміністрації Байдена як українцям, так і гаїтянам було надано те, що уряд США називає тимчасовим захищеним статусом, який дозволяє мігрантам залишатися в США, якщо вони не можуть безпечно повернутися до своєї рідної країни. У документах, з якими ознайомилася The Post, йдеться, що понад 200 тис. українців та 500 тис. гаїтян можуть бути частиною процесу добровільного депортації.
Адміністрація Байдена вперше надала українцям тимчасовий статус захисту у 2022 році, після того, як Росія розпочала війну. Гаїтяни мали тимчасовий статус захисту з 2010 року, коли країну сколихнув руйнівний землетрус, який забрав життя тисяч людей, і цей статус неодноразово продовжувався через постійні проблеми з безпекою та нестабільність у країні.
«Міністерство охорони здоров’я та Державний департамент працюють разом над подальшим впровадженням порядку денного Президента, використовуючи кошти іноземної допомоги, щоб допомогти тим, хто незаконно перебуває в нашій країні, добровільно депортуватися», – заявив Маклафлін, очевидно, маючи на увазі мігрантів, яким було скасовано тимчасовий статус захисту.
У своїй заяві Державний департамент визнав, що разом з Міністерством внутрішньої безпеки США він прагне надавати «підтримку в подорожах та фінансові стимули», спрямовані на заохочення мігрантів до добровільного виїзду зі Сполучених Штатів та виконання відповідних судових рішень. Посадовці відмовилися відповідати на запитання щодо українців та гаїтян.Tweet