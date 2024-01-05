Трамп під час президентства отримав близько $7,8 млн. від іноземних організацій

Найбільша частка іноземних коштів – приблизно 5,6 млн доларів – надійшла компаніям Трампа з Китаю.

Колишній президент США Дональд Трамп отримав понад 7,8 млн доларів від іноземних організацій у 20 країнах, що може порушувати конституційну заборону на отримання фінансування від урядів інших держав. Про це пише The Washington Post.

Як зазначається, такі виплати порушили положення Конституції про іноземні винагороди. Воно забороняє федеральним чиновникам, включаючи президента, приймати гроші або подарунки від іноземних урядів без дозволу Конгресу.

Положення було основним під час тривалих правових дебатів, коли демократи контролювали Палату представників і прагнули отримати доступ до фінансових звітів Трампа. Зрештою, питання дійшло до Верховного суду, але остаточного рішення щодо того, чи незаконно Трамп отримав прибуток від свого президентства, не було.

При цьому у 2021 році судді заявили, що справи є спірними, оскільки Трамп більше не обіймає посаду.

«Ці виплати були здійснені, коли ці уряди просували конкретні цілі зовнішньої політики з адміністрацією Трампа і навіть, іноді, з самим президентом Трампом, і оскільки вони вимагали від Сполучених Штатів конкретних дій для просування своїх власних цілей національної політики», – йдеться в заяві до 155-сторінкового звіту, опублікованого в четвер.

Згідно з інформацією, Китай здійснив найбільші загальні платежі – 5,5 мільйона доларів приватному бізнесу Трампа. Зокрема Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), один із найбільших державних банків Китаю, був одним із орендарів офісів у Trump Tower під час президентства Трампа.

Протягом першого року перебування Трампа в Білому домі кілька китайських банків, включаючи ICBC, потрапили під пильну увагу через фінансові зв’язки з Північною Кореєю, що змусило адміністрацію ввести санкції проти них.

Однак попри заклики членів власної партії Трампа здійснити максимальний тиск на ці банки, щоб зупинити північнокорейську ядерну програму, «тодішній президент Трамп і його адміністрація не вжили жодних офіційних заходів проти орендаря Trump Tower ICBC».

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням переглянути рішення Верховного суду Колорадо, яке забороняє йому брати участь у виборах в цьому штаті.

Нагадаємо, Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив виключити колишнього президента Дональда Трампа зі списку кандидатів на пост президента США у 2024 році.

Це судове рішення зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якого визнали таким, що не має права займати Білий дім відповідно до вкрай рідко використовуваного положення Конституції, яке забороняє посадовим особам, які брали участь у «заколоті або повстанні», обіймати офіційні посади.

До слова, Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз (внутрішньопартійних виборах) Республіканської партії на підставі поправки до Конституції про «участь у повстанні чи заколоті». // Главком