В центре Санкт-Петербурга мужчина устроил самосожжение

В центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте произошла попытка самосожжения. Ее совершил мужчина с плакатом на груди. Поразительно, но ставшие очевидцами прохожие даже не пытались помочь человеку, а некоторые еще и снимали происходящее на телефон.

По данным Telegram-ресурса Baza, пострадавший получил ожоги 45% тела.

Содержание его протестного плаката пока не известно, однако, по данным интернет-ресурса «Мегаполис», перед тем, как под поджечь себя, он кричал что-то о дне рождении президента России Владимира Путина и подарке ему.

Тем не менее источники Mash на Мойке сообщили, что 70-летний Борис Александров якобы состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В настоящее время он находится в больнице имени Дженалидзе.

По данным издания Varlamov, пострадавший зарегистрирован по улице Типанова в Московском районе Санкт-Петербурга. Мужчина почти 20 лет руководит фирмой, которая занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью, с офисом на Лиговском проспекте, в километре от места ЧП. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»