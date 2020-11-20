Тренер спортшколы годами насиловал несовершеннолетних воспитанниц

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В Московской области тренер одной из спортивных школ был изобличен в педофилии. От действий мужчины пострадали как минимум шесть воспитанниц, которые не сразу рассказали о случившемся, именно поэтому его преступные действия в отношении несовершеннолетних продолжались несколько лет.

Представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий сообщила порталу «Лента.ру», что в общей сложности подозреваемому вменяются 29 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности детей.

Тренер подмосковной спортшколы годами насиловал несовершеннолетних воспитанниц

Несколько лет тренер насиловал шестерых девочек, которые скрывали насилие над ними. Однако сейчас о том, что происходило в спортшколе стало известно родителям девочек и правоохранительным ороганам.

По делу были назначены психолого-сексолого-психиатрические и генетические экспертизы. В настоящее время дело в отношении педагога передано в суд подмосковного Одинцово. // МК

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