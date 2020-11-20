Тренер спортшколы годами насиловал несовершеннолетних воспитанниц

В Московской области тренер одной из спортивных школ был изобличен в педофилии. От действий мужчины пострадали как минимум шесть воспитанниц, которые не сразу рассказали о случившемся, именно поэтому его преступные действия в отношении несовершеннолетних продолжались несколько лет.

Представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий сообщила порталу «Лента.ру», что в общей сложности подозреваемому вменяются 29 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности детей.

Несколько лет тренер насиловал шестерых девочек, которые скрывали насилие над ними. Однако сейчас о том, что происходило в спортшколе стало известно родителям девочек и правоохранительным ороганам.

По делу были назначены психолого-сексолого-психиатрические и генетические экспертизы. В настоящее время дело в отношении педагога передано в суд подмосковного Одинцово. // МК