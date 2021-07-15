В Москве при столкновении с самокатом погиб 80-летний ученый Иван Пигарев

В Москве самокат сбил насмерть 80-летнего доктора биологических наук Ивана Пигарева, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора Института проблем передачи информации, где работал ученый, Кирилла Иванова.

Иванов рассказал, что ученый ехал на велосипеде на работу, на велодорожке столкнулся с самокатом.

«Оба человека получили травмы, обоих увезли без сознания в больницу. Соответственно, Ивану Николаевичу была проведена операция, но спасти его не удалось», — заявил Иванов.

Иван Пигарев работал в Институте проблем передачи информации им. Харкевича с момента его основания — с 1961 года. В последнее время он занимал должность главного научного сотрудника лаборатории биофизики зрения. Пигарев — правнук поэта Федора Тютчева.