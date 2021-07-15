В Москве при столкновении с самокатом погиб 80-летний ученый Иван Пигарев

Иванов рассказал, что ученый ехал на велосипеде на работу, на велодорожке столкнулся с самокатом.
«Оба человека получили травмы, обоих увезли без сознания в больницу. Соответственно, Ивану Николаевичу была проведена операция, но спасти его не удалось», — заявил Иванов.
Иван Пигарев работал в Институте проблем передачи информации им. Харкевича с момента его основания — с 1961 года. В последнее время он занимал должность главного научного сотрудника лаборатории биофизики зрения. Пигарев — правнук поэта Федора Тютчева.