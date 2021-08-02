В российском Петербурге семиклассник изнасиловал ребенка

В Василеостровском районе Петербурга 14-летний подросток надругался на 12-летним мальчиком, об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено 30 июля около 15:00 на лестничной площадке дома на 3-й линии. Семиклассник совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к ученику пятого класса, подростки были знакомы.

В тот же день поздно вечером в полицию обратилась мать пострадавшего ребенка. 31 июля в 2 часа ночи подростка задержали и доставили в полицию.

Сейчас решается о возбуждении уголовного дела. // МК