В Подмосковье школьная учительница подозревается в убийстве 4-летнего сына

Жительницу подмосковного Пушкино задержали по подозрению в жестокой расправе над собственным четырехлетним сыном.

Как сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области, тело малыша обнаружил отец, который вернулся домой.

Сама 43-летняя женщина не смогла пояснить мотивы страшного преступления.

По данным Telegram-канала LifeShot, возможная убийца является школьной учительницей английского языка. Она повесила сына в квартире.

Вернувшийся отец в момент убийства гулял на улице со старшими дочками. Всего в их семье было четверо детей.

При этом жена сначала не открывала дверь вернувшемуся мужу. В итоге он сам смог прорваться в квартиру. Увидев, что стало с мальчиком, он попытался откачать его, но было уже поздно.

Известно, что несколько лет назад учительница наблюдалась в психиатрической больнице с предварительным диагнозом «шизофрения». На учет ее тогда не поставили. Но последнее время близкие отмечали, что у 43-летней женщины сильная апатия. // МК