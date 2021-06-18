Служба информации и безопасности Молдовы опровергла причастность к похищению Чауса сотрудников госохраны

Служба информации и безопасности (СИБ) отрицает подлинность документа с именами 29 сотрудников Службы госохраны, которые могут быть причастны к похищению в Кишиневе украинского экс-судьи Николая Чауса. Об этом 18 июня заявили в пресс-службе СИБа, отмечает NewsMaker.

Накануне издание NewsMaker опубликовало копию докладной записки подполковника управления внутренней безопасности СИБа на имя коллеги из другого управления с информацией о возможном участии сотрудников службы в похищении Чауса.

«СИБ отмечает, что так называемый документ, выпущенный учреждением, на который ссылаются СМИ, — подделка. Об этом мы официально проинформируем и членов комиссии, которая занимается расследованием возможного похищения экс-судьи Украины Николая Чауса», — заявили в СИБе.

Служба информации и безопасности вновь заявила о своей непричастности к этому делу, отметив, что оказывает необходимую поддержку правоохранительным органам в его расследовании и установлении личности лиц, причастных к похищению Чауса.

Напомним, накануне NM опубликовал копию документа управления внутренней безопасности СИБа, которая оказалась в распоряжении редакции. В нем указаны имена 29 сотрудников Службы госохраны, которые могут быть причастны к похищению в Кишиневе украинского экс-судьи Николая Чауса. Источник, передавший NM документ, утверждает, что он есть и у прокуроров, расследующих похищение Чауса.

Николая Чауса похитили в Кишиневе 3 апреля. С 2017 года Чаус скрывался в Молдове, пытался получить здесь убежище, а Украина требовала его экстрадиции по обвинению в коррупции. В Молдове по делу о похищении задержали двух подозреваемых. Одного из них прокуроры считают организатором похищения. Обстоятельства исчезновения Чауса также проверяет специальная парламентская комиссия.

После похищения экс-судьи информация о нем дважды появлялась в анонимных Telegram-каналах. Так, в апреле, Telegram-каналы сначала опубликовали видеозаписи предполагаемого похищения и фото Чауса со следами побоев. Затем, в мае, перед визитом и. о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокоя в Киев появилось другое видео. В этом видео Чаус заявил, что с ним все в порядке, он находится в безопасности, и его никто не похищал. По словам Чауса, он должен был скрыться, чтобы избежать расправы с украинской стороны. Видео вызвало сомнения у его украинских и молдавских адвокатов. Они отметили, что Чаус не выходил с ними на связь.