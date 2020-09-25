Норвегия также отказалась признавать Лукашенко законным президентом Беларуси

Норвегия присоединилась к списку европейских стран, которые не признают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.

Об этом сообщил государственный секретарь норвежского МИД Аудун Халворсен в своем Twitter-аккаунте.

“Полусекретные “инаугурации“ не дают легитимности. “Инаугурация“ Лукашенко только усугубляет политический кризис в Беларуси. Норвежский МИД повторяет призыв к властям воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными“, – говорится в сообщении.

Semi-secret «inaugurations» do not confer legitimacy. #Lukashenko s «inauguration» only deepens political crisis in #Belarus. @NorwayMFA repeats call for authorities to abstain from violence and engage in serious dialogue with opposition. Election neither free nor fair. — Audun Halvorsen (@auhalvor) September 24, 2020

Накануне в Минске во Дворце независимости прошла официальная церемония инаугурации Александра Лукашенко. Это шестая по счету. Белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации принесли клятву на верность народу и президенту.

Ряд стран отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом. Среди них: Германия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония. А министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал тайную инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко дискредитирующей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тайная инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой государства.

После тайной инаугурации Александра Лукашенко в Беларуси активизировались протесты. Митинги проходили в большинстве городов страны, участников разгоняли силой.

Европейский Союз не признал легитимность Александра Лукашенко как президента Беларуси и ожидает новых демократических выборов в этой стране.

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