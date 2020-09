Норвегия также отказалась признавать Лукашенко законным президентом Беларуси

Норвегия присоединилась к списку европейских стран, которые не признают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.

Об этом сообщил государственный секретарь норвежского МИД Аудун Халворсен в своем Twitter-аккаунте.

“Полусекретные “инаугурации“ не дают легитимности. “Инаугурация“ Лукашенко только усугубляет политический кризис в Беларуси. Норвежский МИД повторяет призыв к властям воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными“, – говорится в сообщении.

Semi-secret «inaugurations» do not confer legitimacy. #Lukashenko s «inauguration» only deepens political crisis in #Belarus. @NorwayMFA repeats call for authorities to abstain from violence and engage in serious dialogue with opposition. Election neither free nor fair.

