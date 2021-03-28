В российской больнице жестоко убили 21-летнюю медсестру

В Фатежской центральной районной больнице в Курской области мужчина жестоко расправился с 21-летней сотрудницей. Как оказалось, он задушил медсестру прямо на рабочем месте.

Следователи уже задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, в ночь на 27 марта подозреваемый был в больнице вместе с сотрудницей. Между ними вспыхнул конфликт. В итоге он нанес ей телесные повреждения, а еще давил рукой в область шеи. В итоге смерть девушки наступила от асфиксии. // МК