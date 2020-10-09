Полицейский «погорел», отправив за взяткой жену

Сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД России по Подмосковью задержан из-за взятки. Это произошло после того, как он отправил за незаконным вознаграждением свою супругу.

Сумма, за которой отправилась женщина, составляла пять миллионов рублей, сообщает Telegram-канал LifeShot. Общая сумма была равна шести миллионам.

Все началось с того, что сотрудник правопорядка вскрыл незаконную разработку песчаного карьера. Вместе с коллегами они изъяли технику и предложили выкупить ее обратно за шесть миллионов. Перед этим один миллион полицейский забрал сам. За остальными уже отправил благоверную на автомобиле BMW. Как только она получила деньги, ее задержали сотрудники ФСБ России.

Теперь женщине за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере грозит до 12 лет колонии. А троим полицейским — до 15 лет. // МК