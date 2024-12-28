Російський піп, затриманий за сексуальні домагання, відправився вбивати українців

Російський священник, якого раніше затримали за сексуальні домагання до дівчат, відправився на війну проти України.

Про це пише ASTRA.

Йдеться про священнослужителя Данила Сидорова, проти якого відкрито дві кримінальні справи. Про те, що замість ув’язнення затриманого відправили на війну, повідомив митрополит Єкатеринбурзький та Верхотурський Євгеній (Олексій Кульберг).

Він зазначив, що “якими б темними не були перші сторінки життя”, розчаровуватись не потрібно, а натомість краще починати нові сторінки.

“Ієрей Данило Сидоров, звісно, більше ніколи не зможе бути священнослужителем, але ця трагічно зіпсована сторінка його життя – не остання. Він зумів переконливо попросити – і отримав пробачення у людей, яких образив. Сьогодні він почав інше служіння – батьківщині та її захисту”, – повідомив митрополит.

Він додав, що Сидоров тепер є рядовим десантно-штурмового взводу, і “не відсиджуватиме у штабі, а на полі бою принесе плоди покаяння”.

Восени проти Сидорова розпочали кримінальну справу за дії сексуального характеру. Священник переслідував дівчину, яка йшла додому з концерту, намагався торкнутись її інтимних частин тіла та повалив на землю.

Другу кримінальну справу проти Сидорова відкрили після звернення іншої дівчини, яка повідомила, що він намагався засунути руки їй у штани поряд з домом. // Букви