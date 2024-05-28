Прокремлевский парламент Грузии, преодолев вето Президента, окончательно утвердил закон об «иноагентах»

Парламент Грузии не учел мотивированные замечания Саломе Зурабишвили, преодолев вето президента и окончательно утвердив закон об «иноагентах» («О прозрачности иностранного влияния»).

Против мотивированных замечаний президента выступили 66 депутатов; за преодоление вето проголосовали 84 депутата, против – 4.

Согласно Конституции Грузии, теперь закон в 3-дневный срок передается президенту Грузии. Саломе Зурабишвили в 5-дневный срок может подписать и опубликовать его. Если она откажется от подписания, закон в 5-дневный срок подпишет и опубликует председатель парламента, Шалва Папуашвили.

Таким образом, документ может быть опубликован уже в первых числах июня. Согласно закону, в течение двух месяцев (до начала августа) соответствующие органы / должностные лица должны принять/опубликовать подзаконные акты, а Министерство юстиции Грузии и Национальное агентство публичного реестра должны провести «предварительные материально-технические и другие мероприятия для выполнения данного закона».

По предварительной информации, уже с августа СМИ и НПО, которые по данным 2023 года получали более 20% дохода из-за рубежа, в течение месяца должны через Дом юстиции внести заявление о регистрации в качестве организаций, проводящих интересы иностранной силы. В противном случае на них будут наложены штрафы. Для выявления «проводящих интересы иностранной силы организаций» и проверки выполнения требований закона Министерство юстиции в любое время может провести мониторинг, а уполномоченный чиновник – получить необходимую информацию, в том числе персональные данные.

Голосование прошло на фоне масштабной акции противников закона. Митингующие собрались у здания парламента со стороны центрального и верхнего входов. Боковой вход в законодательный орган со стороны улицы 9 апреля перекрыт. Парламентарии начинают покидать парламент под выкрики протестующих «Рабы».

Правящая партия приняла закон со второй попытки – в прошлом году «Грузинская мечта» отозвала документ после двух дней массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками.

В этом году власти не отказались от инициативы, несмотря на протест десятков тысяч граждан страны, позицию международных партнеров Грузии, в том числе Евросоюза. В Брюсселе и других западных столицах прямо заявляли, что закон, который схож с российским законодательством об «иноагентах», будет препятствием на пути страны в ЕС. Стратегический партнер Грузии, США, объявил о визовых санкциях для представителей грузинских властей и начале пересмотра двусторонних отношений.

Эхо Кавказа