Трое карликов с молотком избили москвича, снимавшего их на видео

Пострадавший: «Когда еще такое увидишь»

В подмосковном городе Ногинск трое карликов избили жителя Москвы за то, что тот снимал их на видео. Об этом в соцсетях рассказал сам пострадавший.

Молодой человек по имени Лев Хлыновски опубликовал на своей странице в «Вконтакте» видео, на котором он с улицы наблюдает за тремя карликами в баре. Те замечают съемку и недовольные этим выходят наружу и набрасываются на него. При этом в какой-то момент в кадре видно, что один из нападавших достает молоток. На этом съемка прерывается.

По словам Льва, видео было снято спонтанно. Он шел к другу и по пути заметил, по его словам, уморительную картину — напивающихся с утра карликов.

«Когда еще такое увидишь», — отметил он.

Далее «толпа пьяных, неадекватных злющих карликов» набросилась на него, но молодой человек не смог им дать отпор, потому что, нападавшие были «маленькие как дети», и у него рука не поднялась на них.

Льва повалили на землю и избили ногами, разбив его телефон. Пострадавший признался, у после избиения у него болит все тело, и сам он в шоке от произошедшего. При этом молодой человек усомнился в том, что на обидчиков стоит подать заявление на нападавших, даже несмотря на то, что ему угрожали. // МК