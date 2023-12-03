В Парижі ісламіст з ножем і молотком напав на перехожих, є загиблий

Нападник є громадянином Франції, але його батьки походять з Ірану.

У Парижі чоловік вбив німецького туриста та поранив ще двох перехожих, ймовірно, діючи з терористичною метою.

Про це повідомляє BBC.

Напад стався біля Ейфелевої вежі близько 21:00 за місцевим часом у суботу. 26-річний громадянин Франції іранського походження, який вже потрапляв в поле зору служб безпеки, напав на перехожих з ножем.

Він смертельно поранив німецького туриста, який гуляв з дружиною. Життя жінки врятував таксист, що був поряд. Після цього нападник втік через найближчий міст на інший берег річки Сена. Там він напав ще на двох людей, зокрема вдаривши 66-річного британця молотком в око.

Лише тоді на місце прибула поліція, якій вдалося затримати агресора, застосувавши проти нього електрошокер. Двом постраждалим – французу віком близько 60 років і британському туристу – надали допомогу екстрені служби, їхньому життю нічого не загрожує.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен розповів, що нападник кричав “Аллаху Акбар”, що по-арабськи означає “Бог – великий”. Після затримання він розповів поліцейським, що засмучений тим, що “так багато мусульман гине в Афганістані та Палестині”. Також він висловив переконання, що Франція причетна до смертей палестинців у Газі.

Поліція повідомила, що чоловіка звільнили з в’язниці в 2020 році після чотирьох років відбування покарання за планування нападу, і він мав проходити лікування від психічних проблем. // УНІАН