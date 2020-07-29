Трое россиян изнасиловали и убили приятеля, не сумев продать его в рабство

Уголовное дело направлено для рассмотрения судом присяжных

В Саратовской области будут судить троих россиян, которые изнасиловали и убили мужчину после попытки продать его в рабство, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следственных органов, летом прошлого года 32-летний житель хутора Ближний употреблял алкоголь с тремя друзьями. Как вдруг один из них заподозрил хуторянина в краже его телефона. Два его приятеля 27 и 47 лет встали на сторону товарища и начали избивать мужчину по голове, потом затолкали его в автомобиль и вместе с ним поехали в расположенные неподалеку населенные пункты. Время от времени компания останавливала машину и с новым усердием принималась избивать потерпевшего.

Злоумышленники решили продать мужчину в рабство в одно из личных приусадебных хозяйств с целью взыскания с него убытков. Узнав про их намерения, россиянин попытался сбежать, но был пойман, избит и помещен в багажник автомобиля. Разъезжая по хозяйствам, подозреваемые предлагали купить раба, однако желающих приобрести невольника не нашлось.

Тогда избитого привезли на берег пруда неподалеку от поселка Солянка, вытащили из машины, где главарь группы его изнасиловал. После этого двое других злоумышленников избили потерпевшего, после чего все трое скрылись. В результате полученной травмы головы мужчина скончался.

Спустя некоторое время подозреваемых задержали. В отношении зачинщика расправы и его соучастников возбудили уголовные дела. Дело направлено для рассмотрения судом присяжных. // МК