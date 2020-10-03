Мужчина в бюстгальтере убил кошку, ранил соседку и «уехал» на велике с 12 этажа

Мужчина был под воздействием наркотиков, он также погиб

Устроивший днем 2 октября переполох в московском районе Царицыно 27-летний мужчина был под влиянием наркотиков. Поначалу он набросился с ножом на соседку, а после выбросил с балкона кошку, стал кататься по подоконнику на велосипеде и в итоге погиб.

Как стало известно «МК», мужчина жил в однокомнатной квартире на 12-ом этаже с 90-летней бабушкой и ее кошкой. На учете в психдиспансере не состоял. Полицейские считают, что он принял дурь, от чего пошатнулась психика.

Москвич разделся, надел бабушкин бюстгальтер и вышел с ножом из своей квартиры. Зашел в жилище 52-летней соседки по этажу, которая почему-то не заперла дверь. Мужчина принялся бить бедолагу ножом, той удалось кое-как отбиться. Затем злодей вернулся в свое жилище. На глазах пенсионерки выбросил с балкона кошку и стал кричать: «Я убил свою соседку». Раненая женщина, кстати, выжила и была госпитализирована.

Затем мужчина водрузил на подоконник велосипед, сел на него и поехал. Эту удивительную картину наблюдали местные жители. Кошка погибла сразу. Ее пострадавшему хозяину медики некоторое время проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Они обратили внимание на многочисленные татуировки на теле пациента. Одна из них, набитая на спине, говорила о том, что он не нашел себя в жизни. Шокированная пенсионерка в настоящее время дает показания.