Троє підлітків у Німеччині отримали тюремні терміни за підготовку теракту

Окружний суд Дюссельдорфа в Німеччині виніс вирок двом дівчатам (16 і 17 років) та юнаку (16 років), засудивши їх до трьох років позбавлення волі за змову з метою вбивства та підпалу.

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Окружний суд Дюссельдорфа в Німеччині виніс вирок двом дівчатам (16 і 17 років) та юнаку (16 років), засудивши їх до трьох років позбавлення волі за змову з метою вбивства та підпалу.

Як повідомили в суді, підлітки “радикалізувались і потрапили під вплив ідеології ІДІЛ в Інтернеті й соціальних мережах”.

Невесні вони, разом з іншим хлопцем, який раніше отримав умовний термін, вирішили вчинити теракт. Цілями були обрані поліцейські дільниці, вокзали та зали суду в Гамбурзі, Дортмунді, Дюссельдорфі, Кельні, Ізерлоні та Штутгарті.

“Вони мали намір проникнути в поліцейські відділки або в культові місця (церкви, синагоги), де перебувало багато людей, підпалити пляшки із запалювальною сумішшю та використати вогнепальну і колючо-ріжучу зброю, щоб убити якомога більше людей”, – зазначив представник суду.

Один із підлітків знайшов в Інтернеті інструкції з виготовлення бомб і передав їх своєму спільнику. Зрештою поліція затримала підлітків. // Букви