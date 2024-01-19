Тимчасовий захист у Польщі ще НЕ продовжили для українців: посольство

Продовження посвідок про тимчасовий захист у Польщі до 4 березня 2025 року не стосується громадян України, а поширюється лише на громадян третіх країн, які легально проживали в Україні на момент повномасштабного вторгнення.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на Посольство України у Польщі.

18 січня Польща продовжила дію посвідок про тимчасовий захист іноземців до 4 березня 2025. Віповідна інформація оопублікована на сайті польського уряду. У посольстві України у Польщі роз’яснили, що продовження не стосується громадян України.